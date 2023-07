Inscrição em concurso do IBGE com 127 vagas para o Acre termina nesta quarta

As inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que possui 127 vagas para o Acre, terminam nesta quarta-feira, 19. Para se candidatar ao cargo, o interessado deve ter o ensino médio completo.

Os aprovados serão contratados pelo período de um ano, que pode ser prorrogado por até três. A inscrição deve ser feita pela internet até às 23h de hoje e possui taxa no valor de R$ 42,20. Os editais dos dois processos seletivos com vagas temporárias foram publicados no Diário Oficial da União (DOU).

Para Agente de Pesquisas e Mapeamento, em que estão disponibilizadas 113 vagas, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias e o salário é de R$ 1.387,50.

Já para Supervisor de Coleta e Qualidade, com 14 vagas, será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias e o salário de R$ 3.100,00. Os aprovados também receberão auxílio-alimentação de R$ 658,00, auxílio-transporte e pré-escolar.

A prova será realizada em 17 de setembro e a divulgação dos resultados está prevista para 23 de outubro. Em todo o país, 7.548 vagas foram abertas, sendo que 6.742 são para agentes de Pesquisas de Mapeamento e 806 para supervisor de Coleta de Qualidade (SCQ).

Faça aqui a sua inscrição: https://concursos.ibfc.org.br/