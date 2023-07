Influencer que ironizou traição de Neymar é processado pelo jogador e se desculpa

Em suas redes sociais, o humorista Luciano Alef se desculpou com o jogador de futebol Neymar Jr. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 17, o comediante afirmou que agiu de maneira equivocada: “É verdade, fui procurado pela equipe do Neymar e pediu para apagar. Estou triste, não imaginava que ia acabar nisso. Errei, fui moleque”. “Quem me conhece, sabe, nunca foi minha intenção prejudicar a carreira dele”, acrescenta. No vídeo, Luciano confirma o recebimento de um pedido legal para a retirada da publicação que cita o craque da seleção brasileira. “Recebi essa notificação e espero que se resolva da melhor forma. Quem me acompanha e me segue, estamos juntos”, finalizou. A reparação do comediante veio após um post em que ele ironizou o pedido de desculpas do jogador do PSG à namorada Bruna Biancardi pela traição. O clipe em que Alef utiliza um filtro com a cara do Neymar viralizou no Instagram.

Fonte: Jovem Pan News