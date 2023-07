Indígena mata rival a pauladas por ciúme e homem é morto a facada em Feijó

Em menos de duas horas, dois assassinatos e uma tentativa de homicídio foram registradas nessa quarta-feira, 5, no município de Feijó.

De acordo com a Polícia Civil, uma confusão acusada por ciúmes na praia do Rio Envira, teria feito com que Pedro Kulina matasse Ferreira Kulina a pauladas. O caso aconteceu no Bar do Jabuti, na periferia da cidade.

Já Raimundo Orisvaldo Ferreira da Costa, de 42 anos, é acusado de matar com uma facada no tórax Francisco Nascimento da Silva, de 31 anos, tendo como motivação uma rixa antiga entre ambos.

Os dois acusados foram presos, autuados em flagrantes e encaminhados ao presídio de Tarauacá. Foi registrada também uma tentativa de homicídio, com a vítima sendo transferida para a capital acreana em estado gravíssimo.

Francisco Nascimento e Raimundo Orisvaldo estavam embriagados quando discutiram e chegaram a travar uma breve luta corporal. Na oportunidade, Raimundo foi agredido com um soco no rosto e prometeu revidar.

Os dois bebiam no Bar do Jabuti quando voltaram a discutir e logo foram apartados. Raimundo saiu por alguns instantes e quando retornou já portava uma faca. Ele teria se aproveitado do momento em que o rival embriagado dormia para atingi-lo com uma facada. O homem morreu minutos depois no hospital da cidade. O acusado foi para casa, onde esperou a chegada da polícia, que o prendeu em flagrante.

Morte de indígena

Cerca de duas horas depois, em um bar ancorado na praia existente na frente da cidade, no Rio Envira, Pedro Kulina discutiu com Oliveira Kulina, sob a alegação que o mesmo estaria tendo um caso com sua esposa. Em dado momento, ele pegou um pedaço de madeira e passou a agredir o rival, que já era idoso. Quando parou, o mesmo já estava morto. Preso, o indígena foi autuado em flagrante e confessou a motivação do crime.