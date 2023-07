Local de acidente que matou adolescente no bairro Bonsucesso sofre incêndio

Um incêndio possivelmente criminoso foi registrado na noite desse domingo, 23, na Rua 26 de Junho, no Bairro Bonsucesso em Rio Branco.

O caso aconteceu pouco mais de duas horas após o acidente que vitimou o adolescente Janderson Souza do Nascimento, de 12 anos, que caiu de bicicleta e sofreu traumatismo craniano.

As chamas tomaram conta da região. Segundo informações do Sargento Ruanderson, o incêndio tem características criminosas e teve início por volta das 19h30, quando o Corpo de Bombeiros recebeu chamado da população.

Ainda segundo o sargento, os militares demoraram cerca de duas horas para conter as chamas devido a proporção que o fogo tomou. Ninguém se feriu e nenhuma residência foi atingida, apenas o trânsito ficou parado no local devido a fumaça intensa que dificultou a visibilidade dos motoristas.

Não se sabe se o incêndio tem alguma ligação com o caso do acidente com o adolescente, já que aconteceu no mesmo lugar em que a vítima caiu e posteriormente perdeu a vida dentro do pronto-socorro de Rio Branco.