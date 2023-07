Incêndio atinge templo no noroeste da China e queima estátua gigante de Buda

Um incêndio atingiu e tomou completamente o Templo do Grande Buda de Shandan, na província de Gansu, no noroeste da China, na segunda-feira (24), conforme informou a mídia estatal chinesa.

Um vídeo compartilhado nas mídias sociais mostrou uma estátua gigante de Buda queimando nas primeiras horas da segunda-feira. Depois que o fogo foi apagado, a estátua do Buda parecia permanecer parcialmente intacta. No entanto, várias estruturas do templo foram destruídas.

De acordo com relatos da mídia local, a estátua foi construída em 1998 como uma réplica de uma original — feita por volta de 425 e danificada durante a Revolução Cultural.

Uma declaração desta terça-feira (25) divulgada pelo departamento de propaganda local confirmou que não houve vítimas do incêndio e que as relíquias culturais do templo permaneceram intactas. A nota não detalhou a natureza das relíquias culturais.

A causa do incêndio ainda está sob investigação, acrescentou o comunicado.