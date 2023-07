Idoso sofre múltiplas fraturas ao ter casa invadida e ser agredido

O idoso Sebastião Ferreira Lima, de 67 anos, foi espancado por bandidos na zona rural do município de Brasiléia, no Ramal do 13, na BR-317, sentido Assis Brasil.

Segundo a vítima, ele mora sozinho e teve a casa invadida por criminosos que o espancaram covardemente sem que a vítima tivesse qualquer reação.

Ainda relatos do senhor Sebastião, ele não lembra de quase nada devido às pancadas que sofreu na cabeça e corpo, também não soube dizer se os criminosos levaram algo, pois a ação foi rápida e ele ficou desorientado.

O idoso foi levado ao hospital Raimundo Chaar, mas foi constatado fratura no braço esquerdo e múltiplas escoriações, sendo necessária a transferência da vítima ao pronto-socorro de Rio Branco.