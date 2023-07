IBGE abre processos seletivos com vagas de emprego no Acre

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições com vagas de emprego em todo o país. Os dois processos seletivos para os cargos de agente de pesquisa e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, somam 127 apenas no Acre.

Para se candidatar ao cargo, o interessado deve ter o ensino médio completo. Os aprovados serão contratados pelo período de um ano, que pode ser prorrogado por até três. As inscrições devem ser feitas pela internet até às 23h do dia 19 de julho, com taxa no valor de R$ 42,20.

Os editais dos processos seletivos com vagas temporárias foram publicados no Diário Oficial da União (DOU). Para Agente de Pesquisas e Mapeamento, em que estão disponibilizadas 113 vagas, a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias e o salário é de R$ 1.387,50.

Já para Supervisor de Coleta e Qualidade, com 14 vagas, será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias e o salário de R$ 3.100,00. Os aprovados também receberão auxílio-alimentação de R$ 658,00, auxílio-transporte e pré-escolar.

A prova será realizada em 17 de setembro e a divulgação dos resultados está prevista para 23 de outubro. Em todo o país, 7.548 vagas foram abertas, sendo que 6.742 são para agentes de Pesquisas de Mapeamento e 806 para supervisor de Coleta de Qualidade (SCQ).

Faça aqui a sua inscrição:

https://concursos.ibfc.org.br/