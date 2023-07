IBGE abre 2 concursos públicos com vagas em 3 cidades do Acre

O IBGE lançou dois concursos provisórios na última terça-feira (4) para agente de pesquisas e mapeamento com 113 vagas para as cidades de Tarauacá, Rio Branco e Cruzeiro — e para supervisor de coleta e qualidade com 14 vagas para essas mesmas cidades. No total são 127 vagas no Acre.

No País, o IBGE quer o preenchimento de 7.548 vagas temporárias. O concurso exige nível médio completo. No caso do supervisor, o candidato precisará ainda ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo categoria B.

Conforme o edital de agente, os aprovados serão contratados pelo período de um ano, podendo ser prorrogado por até três, e receberão iniciais de R$1.387,50.

Já o supervisor terá um contrato também de um ano, cabendo prorrogação de até três anos, mas com salário inicial de R$3.100.

Os aprovados receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assim como terão direito a férias e 13º salário proporcionais.

Acesse os editais e tenha mais informações: Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (ibfc.org.br)

Veja as vagas para agente de pesquisa e mapeamento no quadro abaixo: