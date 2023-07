Hugh Jackman surge com o uniforme amarelo do Wolverine em foto de “Deadpool 3”

Para a alegria dos fãs, o ator Ryan Reynolds compartilhou um clique que deixou a web em estado de euforia nesta segunda-feira (10).

No clique, ele aparece ao lado de Hugh Jackman, no set de “Deadpool 3” e mais: ambos usando os clássicos uniformes de seus personagens. Essa é a primeira vez que o personagem Wolverine irá aparecer com o clássico uniforme amarelo das HQs nas telonas.

Hugh faz seu retorno como “Wolverine” pela primeira vez desde “Logan”, em 2017.

Vale dizer que esse é o primeiro filme da franquia dentro do MCU (Universo Cinematográfico Marvel), após a Disney comprar a Century Fox.

“Deadpool 3”

Além de Hugh, o longa trará de volta vários personagens conhecidos e queridinhos do público. Entre eles, Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Jennifer Garger (Elektra) e Rob Delaney (Peter).

Com direção de Shawn Levy, as filmagens estão acontecendo no Reino Unido e tem data de lançamento marcada para o dia 3 de maio de 2024.

Em entrevista ao “The Empire Film Podcast”, Hugh Jackman falou sobre sua participação na obra. “Como posso categorizar isto? Nós somos o oposto [um do outro], odiamos um ao outro”, disse ele.

“Falando apenas da minha perspectiva, Logan está frustrado com ele [Deadpool] e quer estar a quilômetros de distância dele ou socá-lo na cabeça”, acrescentou.

Já à rádio SiriusXM, o ator também disse que “Deadpool 3” não atrapalha a linha cronológica de “Logan”.

“É tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo. Agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência. Portanto, não preciso mexer na linha do tempo do ‘Logan’, que era importante pra mim. E acho que para os fãs também”, encerrou.