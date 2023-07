Encapuzados executam brasileiro com mais de 60 tiros na fronteira com Paraguai

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul investiga o assassinato de um brasileiro de 41 anos, fuzilado dentro de seu carro em uma rua da cidade de Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública de Ponta Porã, a vítima foi identificada como Gilberto Emmanuel Fernandes Abelha. O crime aconteceu no último domingo (16), por volta das 16h.

Ele estava em seu carro acompanhado da namorada, Analiz Figueredo López, de 30 anos, em frente à padaria Pão de Mel, na Avenida Presidente Vargas, no bairro Santa Izabel.

Os dois suspeitos do assassinato se aproximaram em um carro GM/Prisma sem placa identificada, desceram e dispararam mais de 60 tiros de fuzil calibre .762 contra Gilberto.

A cena foi registrada por câmeras de segurança de comércios da região. A vítima chegou a descer do carro, mas os autores foram em sua direção e efetuaram mais disparos.

A namorada de Gilberto conseguiu sair do carro e rastejou se afastando dos atiradores. Analiz não foi atingida por nenhum disparo e não sofreu danos físicos, mas foi encaminhada ao Hospital Regional pelo SAMU em estado de choque.

Os autores do crime entraram no veículo Prisma e fugiram em direção à área central. As autoridades suspeitam de fuga em direção ao Paraguai.

“A Polícia Civil, juntamente com o trabalho pericial, realizou o levantamento de todos os elementos de informações presentes no local de crime. Testemunhas foram conduzidas para a Delegacia, onde serão ouvidas em depoimentos. Câmeras de segurança e alguns objetos foram apreendidos. A linha de investigação será mantida em sigilo até que o inquérito policial esteja devidamente finalizado”, informou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em nota.