Homem sofre acidente e tem moto furtada após ser socorrido

O autônomo José Flávio de Souza procurou a polícia para pedir ajuda a fim de localizar sua motocicleta, uma Factor de cor vermelha, que desapareceu nesse final de semana após ele sofrer um acidente na BR-364.

Segundo ele, o homem que lhe socorreu e chamou o SAMU pra levá-lo ao hospital disse que iria guardar o veículo, porém, a moto não foi encontrada.

Flávio passou três dias com problemas de saúde devido ao acidente, e só então passou a procurar seu veículo. Quando fazia o registro policial, José Flávio disse que por volta de 3h30min de sábado(1) transitava pela BR-364 quando passava pela rotatória do Parque Industrial, perdeu o controle da motocicleta e caiu.

Um cidadão que se identificou como Rafael prestou-lhe assistência e ainda chamou o SAMU. Quando era socorrido, foi procurado pelo mesmo afirmando que iria guardar o veículo até que o mesmo tivesse condições de pegá-lo de volta.

Flavio foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, onde permaneceu em observação até às 20h do mesmo dia, quando recebeu alta médica. Como bateu a cabeça, ficou sentindo dores e somente na terça-feira (4) é que teve condições de procura pelo veículo. Por mais que procurasse seu benfeitor, não o encontrou, o que fez com que procurasse a polícia e a imprensa pedindo ajudar na tentativa de encontrá-lo e recupera a moto uma Factor Vermelha, placa OXP 3048.