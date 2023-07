Homem que teve conversa com amante exposta nas redes terá de pagar R$ 6 mil à ex

A Justiça de Minas Gerais determinou, na terça-feira (18), que um homem terá de pagar indenização de R$ 6 mil a ex-esposa após uma conversa dele com uma suposta amante ter sido divulgada nas redes sociais. As informações são da Rádio Itatiaia.

Segundo o documento, a mulher afirma que o esposo teria exposto o nome e a imagem dela na internet, enquanto ainda eram casados. “Agora, ex-esposa ainda alegou constrangimento e que o fato foi responsável por ajuizar ação de divórcio”, diz o documento.

Ela também argumentou que o homem a expôs ao risco de contaminação por doenças.

Por sua vez, o homem disse que os fatos narrados ocorreram após a separação do casal e que, na realidade, “a época dos supostos ilícitos eles já se encontravam há tempos separados de fato, o que era do conhecimento público, principalmente de todos os que pertenciam ao círculo íntimo do casal”.

O relator do caso entendeu que a decisão em 1ª Instância deve ser mantida integralmente, “uma vez que se fazem presentes todos os requisitos para a responsabilização civil do causador do dano à honra e à imagem da esposa”.