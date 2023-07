Homem que fazia arrastão em ônibus é capturado com droga

ROTAM é acionada via COPOM para uma ocorrência de roubo em uma linha de transporte coletivo na noite desta terça-feira (25) em Rio Branco.

Segundo apurado pela nossa reportagem, quatro homens estariam fazendo arrastão dentro do ônibus que faz a linha da cidade do povo e quando a guarnição chegou localizaram um homem identificado por Isaías Silva Farias, que ao ser abordado e feita a consulta no sistema, contra o mesmo tinha um mandado de prisão em a aberto , além de 130 gramas de maconha e uma quantia em dinheiro, possivelmente oriundo do tráfico os demais integrantes do bando se evadiu.

Isaías recebeu voz de prisão e conduzido a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA aonde ficará a disposição da justiça.