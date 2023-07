Homem morre após tentar beber todos os 21 coquetéis do cardápio em hotel na Jamaica

Um homem morreu durante as férias com sua família na Jamaica após tentar beber todos os 21 coquetéis do cardápio do bar do hotel como parte de um desafio.

Segundo o portal britânico ITV News, Timothy Southern, de 53 anos e da cidade de Litchfield, no Reino Unido, havia bebido 12 coquetéis quando foi para seu quarto no resort Royal Decameron Club Caribbean, na Jamaica.

Mais tarde, ele morreu no quarto de hotel.

Um médico na Jamaica classificou a causa da morte como “gastroenterite aguda devido ao consumo de álcool”.

Southern estava de férias com sua irmã, seus filhos e outros familiares.

O inquérito da morte cita que o homem já havia bebido conhaque e cerveja pela manhã, antes de encontrar duas mulheres canadenses no bar que estavam tentando completar o desafio de beber os 21 coquetéis do cardápio antes da meia-noite. Ele decidiu se juntar a elas.

A família também criticou o atendimento médico recebido pelo homem. Um dos familiares disse que o encontrou engasgando deitado de costas na cama, e que uma enfermeira chegou para ajudar, mas parecia não saber o que estava fazendo.

O homem ainda tinha pulso quando foi encontrado, mas morreu enquanto tentavam ajudá-lo.