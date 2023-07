Homem esquece celular em restaurante e funcionários encontram vídeos de estupro

A polícia do Tennessee, nos EUA, afirmou que prendeu um técnico de futebol “popular” depois de encontrar vídeos em seu celular mostrando meninos inconscientes sendo estuprados.

Camilo Hurtado Campos está detido em Franklin, sob a acusação de estupro de uma criança e exploração sexual de um menor, com acusações adicionais que devem ser feitas, de acordo com um comunicado no último domingo do Departamento de Polícia de Franklin.

A polícia diz que foi alertada depois que Campos deixou o celular em um restaurante e funcionários revistaram o aparelho em busca de informações sobre o dono para que pudessem devolvê-lo.

“O que eles encontraram, em vez disso, foram dezenas de vídeos e fotos inescrupulosas de crianças, então chamaram a polícia”, disseram as autoridades no comunicado à imprensa.

As autoridades investigaram e encontraram centenas de imagens e vídeos no telefone do homem de 63 anos, de acordo com o comunicado. A polícia diz que Campos “gravou a si mesmo estuprando meninos inconscientes entre aproximadamente 9 e 17 anos”.

Até agora, os estupros de “pelo menos 10 crianças” foram encontrados no telefone, e os detetives conseguiram identificar três das vítimas, segundo a polícia.

“Mais cinco que não sabíamos também se apresentaram. Não estamos nem perto do fim de nossa revisão das evidências neste caso horrível”, disse a polícia de Franklin em um tweet na segunda-feira.

Detetives dizem que as vítimas podem nem saber que foram estupradas por estarem inconscientes.

Campos viveu na cidade de Franklin, ao sul de Nashville, nas últimas duas décadas.

O treinador de futebol supostamente frequentava os playgrounds da escola, onde abordava e recrutava crianças para jogar futebol, muitas das quais ele convidaria para sua casa depois de ganhar sua confiança, disseram as autoridades no comunicado.

A polícia de Franklin ainda está tentando identificar as crianças restantes e quer ouvir qualquer pessoa que tenha sido associada a Campos.

A fiança de Campos foi fixada em US$ 525.000, disse um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Williamson.

Não está claro se Campos manteve representação legal.