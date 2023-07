Homem é preso por instigar atirador a atacar escola no Paraná; casal foi morto

Um homem de 19 anos foi preso, nesta segunda-feira (10), pela Polícia Civil do Paraná por instigar o atirador que atacou o Colégio Helena Kolody, no município de Cambé, no Paraná.

O rapaz — que era morador da cidade de Santo André, em São Paulo — foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado. As investigações identificaram o homem preso como um “agressor em potencial” e a Polícia Civil considerou que ele “poderia cometer seu próprio atentado no estado de São Paulo”.

Além dos policiais civis, também participaram da ação o Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), a Diretoria de Operações Integradas e Inteligência (Diopi), e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Essa foi a sexta prisão efetuada no âmbito da investigação sobre o ataque ao Colégio Helena Kolody. Antes, além do autor dos disparos, cinco quatro outras pessoas foram presas: um homem de 35 anos, um homem de 39 anos e um homem de 21 anos, os três em Rolândia, no Paraná; e um homem de 18 anos de Gravatá, em Pernambuco.

Entenda o caso

Na manhã de 19 de junho, o atirador foi ao Colégio Helena Kolody alegando precisar de uma cópia de seu histórico escolar. Ao entrar no local, ele usou um revólver calibre 38 para disparar contra os estudantes e namorados Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva, ambos de 16 anos.

A menina morreu na hora do disparo, enquanto seu namorado ainda foi hospitalizado, mas faleceu na madrugada seguinte ao ataque.

Atirador foi encontrado morto

Após se preso em flagrante, o autor foi encontrado morto em sua cela na Casa de Custódia de Londrina, no Paraná, na noite seguinte ao ataque a tiros.

Segundo o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (Deppen), o atirador teria cometido suicídio, por meio de um enforcamento. O órgão não divulgou mais detalhes sobre a morte do acusado.