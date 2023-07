Homem desfere garrafada na cabeça de idoso de 80 anos por causa de ciúme

O idoso João Rodrigues de Souza, de 80 anos, foi agredido com uma garrafada na cabeça nesta sexta-feira, 14, por um homem enciumado enquanto conversava com uma mulher na rua João Edmar, localizada no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

Segundo a polícia, o idoso estava conversando com uma mulher na sua residência e outro homem que tem ciúmes da mulher foi tomar satisfação com o seu João, começando agredi a vítima.

Para se defender, o idoso pegou um cabo de vassoura e o rival uma garrafa, que desferiu um golpe na cabeça de João.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os atendimentos ao idoso, que foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco.

Os socorristas informaram que o estado de saúde do seu João é considerado estável, apesar do corte na cabeça ter sido grande e profundo.