Homem desaparecido em mata é encontrado em Rodrigues Alves

Nesta quinta-feira,13, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros encontraram S.R.A., de 43 anos, que tem doença mental e estava desaparecido desde a última segunda-feira no Ramal Agrovila do Mujú, em Rodrigues Alves.

A mulher dele contou que o homem havia saído de canoa, tomando rumo ignorado. Ele foi encontrado após buscas das guarnições e indicações de pessoas que o conheciam.

“Após ter sido indagado sobre a motivação do desaparecimento ele respondeu que saiu com medo de ameaças de alguns indivíduos e, por temer pela sua vida, se isolou em um matagal próximo a sua antiga residência. Em seguida foi entregue a sua família em segurança”, citou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.