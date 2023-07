Hasteamento da bandeira marca abertura da Expoacre 2023

A solenidade do hasteamento da bandeira no Parque de Exposições Wildy Viana, marcou na manhã deste sábado, 29, a abertura oficial da Expoacre 2023, a terceira da gestão do governador Gladson Cameli (PP). O evento reuniu diversos populares e autoridades do Estado.

Após o hino nacional tocado pela banda da Polícia Militar, o governador Gladson Cameli ressaltou o poder de movimentação econômica da feira, que deve atrair um grande público tanto para entretenimento, quanto para a realização de negócios na capital. “Temos o desafio de melhorar a feira a cada ano. Não tenho dúvidas que a Expoacre Juruá também será um sucesso. Venham para a festa com energia positiva, gratidão a todos os servidores”, declarou.

Dados do governo destacam que 336 expositores apresentaram seus produtos diversos dentro do Parque Wildy Viana, desde ambulantes a empresários de vários setores, da alimentação, concessionárias, bancos, universidades, entre outros.

O secretário de agricultura, Luiz Tchê, garantiu que a feira agropecuária terá uma série de novidades como, por exemplo, a exposição de grandes indústrias nacionais. “A Expoacre começa muito bem e não tenho dúvidas que teremos grandes resultados”, comentou.