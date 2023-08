Grupo da Terceira Idade do Sesc apresenta quadrilha na Expoacre

O grupo da Terceira Idade do Serviço Social do Comércio- Sesc, apresentou nesta segunda-feira, 31, na Expoacre, uma quadrilha junina. Vestidos a caráter e dançando o “anarriê”, os idosos encantaram ao público.

À frente do grupo, o casal de noivos, Maria das Graças, 74 anos e Manoel Lima, de 76, demonstrava vitalidade e animação. Seu Manoel diz que frequenta o Sesc há 28 anos, primeiro como dependente da filha comerciária e depois, no Grupo da Terceira Idade. Foi no SESC que encontrei qualidade de vida”, conta ele animado.