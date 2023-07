Grêmio vence Bahia nos pênaltis e avança para as semifinais

Atrás do placar, o Grêmio propôs mais o jogo, ficou com a posse e criou mais chances claras. Aos 16 minutos, Cristaldo fez um lançamento longo, no alto, para Suárez. Na entrada da área, o centroavante tentou encobrir o goleiro com um toque de cabeça, mas o goleiro fez nova defesa. Aos 26 minutos, Ferreira, que havia entrado no segundo tempo, deixou Cicinho para trás, entrou na área e rolou para Villasanti chegar finalizando para buscar o empate. Dois minutos depois, a bola se apresentou para Vina na grande área, mas na hora do chute, a bola subiu um pouco e o jogador isolou. Aos 40 minutos, a partida teve uma sequência de três oportunidades claras, duas para o Bahia e uma para o Grêmio. Primeiro, Matheus Bahia puxou o contra-ataque e lançou para Mugni, que ajeitou e bateu a gol, mas a bola desvia na marcação e carimba a trave. Como resposta, Suárez dominou na ponta direita e fez um cruzamento na medida para Ferreira, que parou em Marcos Felipe. No contra-golpe, Acevedo acionou Ademir, que disparou de fora da área e a bola bateu no travessão caprichosamente. Dois minutos depois o goleiro do Bahia salvou de novo. Suárez recebeu na área e bateu colocado, mas Marcos Felipe tocou com a ponta dos dedos e a bola bateu no travessão. Foi o último lance do uruguaio e um dos últimos do jogo.

Atraso e adiamento

A forte chuva que se estendeu por toda quarta-feira atrasou em pouco mais do início da partida. Marcada previamente para às 19h, cerca de uma hora antes o árbitro Wilton Pereira Sampaio passou a fazer vistoria no gramado da Arena, que demonstrava pontos de alagamento. A equipe de arbitragem averiguou o campo às 18h,18h30, 19h,19h30, 19h45. Na última, definiu pela realização da partida. Na terça-feira, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, solicitou o adiamento do duelo por conta da iminente ameaça dos eventos climáticos. Durante a quarta-feira, a CBF e os clubes mantiveram o jogo.