Grande asteroide passa próximo à Terra e só é descoberto dias depois por observatório

Um asteroide passou próximo do planeta Terra no dia 13 de julho, mas não foi descoberto até o dia 15 de julho pelo observatório Atlas na África do Sul.

Denominado 2023 NTI, o objeto tem cerca de 60 metros de diâmetro, um dos maiores que passaram próximos à Terra nos últimos tempos. O asteroide voou a cerca de um quarto de distância entre a Terra e a Lua – a mais de 96.500 km.

A distância é considerada segura, mas causou um alerta sobre como objetos potencialmente perigosos podem voar perto da Terra de maneira despercebida.

