Graffiti ao vivo e leilão de arte em telas abre primeiro estande na Expoacre

Um espaço bem diversificado desta edição da Expoacre 2023 é o estande do Graffiti, montado no galpão do Sebrae, e que neste ano trouxe o grupo TRZ Crew, que é um coletivo formado por grafiteiros, poetas, fotógrafos, entre outros artistas, com o objetivo de fortalecer a cultura local.

O coordenador do coletivo, José Alberto, conhecido como Jr. TRZ, explicou que esta é a 18ª vez que o grupo participa da Expoacre, mas que neste ano é a primeira vez com um estande próprio. Segundo ele, o grupo está fazendo o grafite ao vivo e expondo telas que representam os 20 anos de existência do TRZ Crew.

“A gente está trazendo um pouco da história da TRZ aqui para dentro da feira na economia criativa, trazendo telas, sprays e outros produtos, e também fazendo o grafite ao vivo para a galera ver como é que é. A gente trouxe aqui uma exposição exclusiva, então vai ser a primeira vez que a galera vai ter acesso a essas telas de todos os artistas da TRZ”, explicou.