GP da Inglaterra de Fórmula 1: Verstappen vence sexta corrida consecutiva em 2023

O Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, disputado neste domingo (9), em Silverstone, na Inglaterra, foi mais uma exibição do domínio de Max Verstappen. O piloto holandês venceu a prova, a sexta vitória consecutiva no ano, e se isolou ainda mais na liderança do Mundial de F1.

Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes) completaram o pódio.

O holandês lidera com folga a disputa. O piloto soma 254 pontos e segue tranquilo na ponta da tabela. O vice-líder é seu companheiro de equipe Sérgio Pérez. O mexicano soma 165 pontos. Fernando Alonso (Aston Martin) fecha o top 3 com 137.

Largada foi a maior emoção

O momento de maior emoção na corrida foi na largada da prova. O holandês saiu na primeira posição, mas foi superado por Lando Norris nos momentos iniciais da corrida. Poucos momentos depois, guiando um carro melhor e mais equilibrado, Verstappen retomou a ponta para não perder mais.

Norris conseguiu segurar a segunda posição ao longo de toda prova. Ele recebeu ataques do companheiro de equipe Oscar Piastri e dos compatriotas George Russell e Lewis Hamilton, pilotos da Mercedes.

Fecharam as dez primeiras colocações: Piastri (4º), Russell (5º), Sérgio Perez (6º), Fernando Alonso (7º), Alexander Albon (8º), Charles Leclerc (9º) e Carlos Sainz Jr. (10º).