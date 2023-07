Governo sorteia ingressos de shows nacionais durante a Expoacre 2023

A feira agropecuária realizada no parque de exposições Wildy Viana não é só negócios, pensando nisso, o governo resolveu sortear ingressos gratuitos para a população participar dos shows nacionais que vão ocorrer durante as 9 noites de festa.

Segundo a representante do Poder Executivo, Taiane, para participar é necessário que as pessoas sigam as redes sociais do governo. “A partir do momento que ela segue e a gente pede que ela escaneie um QR code e através disso vai preencher um formulário com os dados e concorrer a uma dupla de ingressos ao show”, comentou.

Para adquirir o ingresso, o selecionado precisa ir até a Expoacre e escanear o QR Code para o show que ela pretende concorrer. “Quem se inscreve hoje participa para o show do Natanzinho”, disse.

O resultado do sorteio será divulgado nas redes sociais do governo do Acre.