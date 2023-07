Governo retifica item que trata de exames médicos em concurso do ISE no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo (ISE/AC), publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 13, retificação do subitem 2.2 do edital nº 073 – Sead/ISE, de 30 de junho de 2023, que trata dos exames médicos, permanecendo inalterados os demais itens e subitens não mencionados na retificação.

Após obter todos os laudos médicos nas especialidades supracitadas, o candidato deverá agendar o seu atendimento, por meio do número (68) 3215-4332 e, após o agendamento, dirigir-se à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 20 de julho de 2023, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, bairro Cerâmica – Rio Branco/AC, ou às quintas-feiras, das 8h às 12h, na Rua Leopoldo de Bulhões, n.º 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) – Cruzeiro do Sul.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes a esse concurso público junto ao Instituto Socioeducativo (ISE), por meio do número (68) 99224-2327, ou, junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do e-mail concursos. [email protected].