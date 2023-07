Governo recebe promotores do MP do Acre e discute segurança dos animais na Cavalgada

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), recebeu nesta quarta-feira, 12, na Casa Civil, os promotores de Justiça Luís Henrique Rolim, responsável pela 1ª Promotoria Especializada de Habitação e Urbanismo, e Alekine Lopes, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre.

Na pauta, a segurança e os cuidados com os animais durante a Cavalgada 2023, que será realizada no dia 29 de julho. O secretário de Governo, Alysson Bestene, que está como coordenador-geral do evento, frisou que o governador Gladson Cameli determinou que sejam observadas todas as recomendações feitas pelos promotores.

“Foi uma reunião proveitosa. Reforçamos ao Ministério Público a intenção de fazermos uma festa bonita, animada, segura, mas com respeito, acima de tudo aos animais que vão desfilar durante a Cavalgada. Estamos seguindo todo um planejamento. A ideia é evitarmos intercorrências”, disse Alysson Bestene.

Por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) o parque será totalmente monitorado por câmeras, garantindo a segurança dos expositores e, principalmente, do público.

Também estiveram presentes na reunião o coordenador adjunto da Expoacre, Júlio Cézar Farias; o secretário de Turismo, Marcelo Messias; a representante da Casa Civil, Taiane Belarmino; o diretor de Administração e Finanças da Segov, Marcos Clay Silva; e representantes da Segurança Pública e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).