Governo realiza etapa estadual dos Jogos Estudantis com mais de 500 atletas

A Secretaria Adjunta de Esportes do Acre irá realizar, entre os dias 23 e 30 de julho, a etapa estadual das modalidades coletivas (basquete, futsal, vôlei e handebol) dos Jogos Estudantis. Mais de 500 atletas dos diversos municípios acreanos, inclusive Santa Rosa, estarão em Rio Branco participando das competições.

Os vencedores da etapa estadual dos Jogos da Juventude, sub-17, irão para Ribeirão Preto (SP), onde será realizada a fase nacional dos jogos, que é organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). A etapa nacional será realizada entre os dias 2 e 17 de setembro.

De acordo com o diretor de Esportes da Secretaria Adjunta, Júnior Santiago, os jogos da etapa regional dos Jogos Estudantis, sub-17, serão realizados no ginásio do Sesi e também no ginásio coberto. Já as modalidades individuais, segundo ele, serão realizadas entre 4 e 10 de agosto.

Entre as modalidades individuais que serão disputadas pelos estudantes estão o atletismo, natação, ciclismo, taekwondo, judô, wrestling, tênis de mesa, badminton, xadrez e ginástica rítmica. As competições também serão desenvolvidas em Rio Branco e patrocinadas pelo governo do Estado.

Já em relação ao sub-14, a etapa nacional dos jogos estudantis será realizada em setembro, em Rio Branco. Serão selecionados atletas e equipes para participar dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que este ano serão disputados em Brasília (DF) em novembro. “Vamos reunir mais de 500 atletas e toda a logística será por conta do governo do Estado”, explica Júnior Santiago.

“É bom salientar que da etapa nacional irão participar, entre Jogos da Juventude, do COB, e dos Jogos Escolares, mais de 400 atletas. Todos eles irão representar o nosso estado e toda a logística está sendo por conta do governo”, afirma.

Já os Jogos Universitários se iniciaram na segunda-feira, 17, e se estenderão até sexta-feira, 28. As modalidades coletivas estão sendo realizadas na quadra do Ifac e no ginásio coberto. A etapa nacional do Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) será realizada em Joinville (SC), em outubro.