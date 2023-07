Governo publica no Diário Oficial retificação no edital do concurso público do Iapen

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 12, retificação dos subitens 3.1 e 7.1.3 do Edital n.º 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023, que se trata das fases/etapas do certame, permanecendo inalterados os demais itens e subitens não mencionados na retificação.

Deste modo, o concurso público deste edital terá a tabela composta dos seguintes itens: cargo, fase, etapa, caráter, responsável.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao edital, com seus anexos e demais editais publicados, na página do concurso público no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.