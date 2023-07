Governo do Acre publica retificação do cronograma do concurso público do Iapen

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 18, retificação do anexo I, cronograma previsto conforme edital nº 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023.

O edital prorroga as inscrições até o dia 7 de agosto, e as provas objetiva e discursiva para o dia 15 de outubro. Permanecem inalterados os demais itens e subitens não mencionados na retificação.

Os candidatos poderão obter informações gerais referente ao concurso público por meio do edital nº 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023, com seus anexos e demais editais publicados, assim como entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 4788-1430, em dias úteis, das 9h às 17h.

Confira o cronograma completo: Edital nº 005 – IAPEN – Retificação do cronograma – 17-07-2023.pdf