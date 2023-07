Governo nomeia quase 50 novos servidores para Sesacre e IDAF nesta sexta-feira (28)

Novos servidores para a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e para o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) foram nomeados pelo governo do estado no Diário Oficial desta sexta-feira, 28.

Na saúde, são cerca de 35 profissionais entre agentes administrativos, condutores de ambulância, médicos e técnicos em laboratório e contabilidade.

Já no IDAF, as nomeações são no total de 14, de médicos veterinários, engenheiros agrônomos e florestais e técnicos em defesa agropecuária e florestal.

Os profissionais nomeados terão 30 dias a partir de hoje para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse.

Veja abaixo a relação dos nomeados: