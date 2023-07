Governo do Acre intensifica obras para urbanização do Canal do Igarapé Fundo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), trabalha intensamente nas obras de urbanização do Canal do Igarapé Fundo, entre os bairros Manoel Julião e Vila Ivonete, em Rio Branco. Nesta segunda-feira, 10, a área passa por desobstrução do esgoto e limpeza dos poços de visita, a partir de operações do Saneacre que se estenderão até o fim da semana.

“Estes serviços serão realizados em todo o canal, até a parte da elevatória (sistema de esgotamento sanitário), que passará por limpeza e secagem, para evitar novos transbordamentos”, explicou Joscicley Torres, coordenador do setor de esgotamento sanitário do Saneacre.

Após essas ações, o canal receberá os serviços de manutenção da Seop, visando garantir um local seguro e de maior acessibilidade para a população. No Igarapé Fundo, as obras de urbanização, como pavimentação, calçadas, ciclovias e iluminação pública, já foram concluídas. Entretanto, as recuperações são necessárias devido às erosões ocorridas nos sistemas de drenagem decorrentes da alagação recente na região.

A Seop também concluirá, em breve, o sistema de esgotamento sanitário e os elementos de macrodrenagem pluvial, além das contenções do próprio igarapé, como alas de galerias e concretagem de pontos instáveis do canal.

“As obras do Igarapé Fundo já estão em processo de retomada, e é uma prioridade para a gestão estadual fazer a entrega desse espaço com todas as intervenções devidamente concluídas”, ressaltou o titular da Seop, Ítalo Lopes.