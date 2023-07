Governo do Acre instala gabinete de crise em resposta a Rebelião no Antonio Amaro Alves

O Secretário Adjunto de Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, confirmou que detentos do pavilhão de isolamento do Presídio Antônio Amaro iniciaram um princípio de motim, quando 20 policiais penais realizavam a segurança do pavilhão. Na ação, os detentos fizeram dois policiais penais reféns.

“Diante disso, o governo do Estado do Acre, por meio da Sejusp, instalou um Gabinete Institucional de Crise para apresentar medidas e respostas rápidas. Como providências, homens das polícias Militar, Penal, Gefron e Bope já atuam na área”, informou em comunicado direcionado a imprensa.