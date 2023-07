Governo do Acre reforça segurança pública com entrega de pistolas e coletes de ponta

Reforçar a segurança pública tem sido um dos compromissos cumpridos pelo governo nos últimos anos.

Na manhã desta terça-feira, 18, a Secretaria de Justiça de Segurança Pública (Sejusp), recebeu mais equipamentos, que vão reequipar as forças policiais do Estado.

“Esse é um investimento importante para as nossas forças policiais. São recursos provenientes de emendas parlamentares e do governo federal, que foram empregados em equipamentos de ponta para a polícia”, disse o titular da Sejusp, José Américo Gaia.

Para o governador Gladson Cameli, que atendeu ao evento, esse é um momento especial para a Segurança Pública.

“Vivemos uma nova realidade. Mais de mil servidores foram contratados recentemente para as forças de segurança, novos equipamentos de última geração e ampliação das operações, são só um exemplo da melhoria que fizemos nessa pasta”, disse o chefe do Poder Executivo.

Foram entregues 1719 pistolas semiautomáticas, e 375 coletes balísticos à Sejusp.

As pistolas foram adquiridas com recurso federal do Ministério da Justiça, e os coletes têm recurso financeiro proveniente de emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão.

O que disseram

“É importante valorizar a segurança pública. São profissionais que cumprem um dever importante na sociedade”. Adailton Cruz, deputado estadual

“Esse é um investimento importante, pois vai substituir um equipamento com quase 10 anos de uso. Recebemos pistolas Beretta, de reconhecimento internacional”. Coronel Luciano Dias, comandante-geral da Polícia Militar

“Estamos em mais um momento em que o governo fortalece a nossa Segurança. São investimentos que vão melhorar a qualidade operacional dos policiais”. Delegado-geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel