Governo antecipa 1ª parcela do 13° salário para 28 de julho

O governador do Acre, Gladson Cameli anunciou nesta terça-feira, 11, a antecipação da primeira parcela do 13° salário para os servidores do estado. Segundo ele, a iniciativa servirá para os trabalhadores se programarem com o pagamento de contas, além de girar a economia acreana.

“Todo mundo sabe que o nosso governo paga em dia, muitas vezes até antecipamos o salário. Poucos governos no Brasil conseguem o mesmo e hoje eu trago mais uma ótima notícia, a primeira parcela do 13° para os servidores já vai ser paga no próximo dia 28 de julho”, informou.

Em reunião com os secretários na manhã de hoje, Cameli também destacou que serão pagos outros benefícios que chegam ao total de R$ 10,3 milhões em investimentos, como o Prêmio de Valorização Profissional (VDP).

Servidores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Departamento de Trânsito (Detran), Polícia Militar do Acre (PMAC), Corpo de Bombeiros e gestores de outras pastas devem receber.