Governo convoca 36 aprovados em concurso da saúde para entrega de documentos

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 31, convocação de profissionais aprovados no último concurso público da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) para realizar inspeção médica, entrega de documentos exigidos pelo edital do concurso e a posse nos respectivos cargos.

Estão sendo convocados 36 profissionais entre técnicos de laboratório, contabilidade, agente administrativo, auxiliar de farmácia e médicos especialistas como neurocirurgia, psiquiatra, ginecologista, entre outros.

Os aprovados terão até o próximo dia 28 de agosto para realizar a inspeção médica, entrega de documentos e posse.

Confira abaixo o nome dos convocados, a lista e os locais para a entrega de documentos necessários e demais informações.

VEJA A LISTA