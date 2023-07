Governo do Acre chega ao 9° transplante de fígado de 2023

O governo do Estado, por meio da instituição de saúde, Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), realizou na madrugada deste sábado, 1º, o 9° Transplante de fígado do ano, em Rio Branco. O Acre é o único estado da região norte que realiza o serviço.

O doador é proveniente de Goiânia, vítima de acidente Vascular Encefálico, o fígado foi transportado com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) e chegou no Acre por volta das 02:20h.

A receptora, E. C. M, 27 anos, natural do município de Tarauacá – AC, portadora de Cirrose Hepática por vírus da Hepatite B, já encontrava-se internada aos cuidados da equipe de infectologia e hepatologia da Fundhacre há 12 dias, em estado grave, devido as complicações da hepatopatia crônica, sendo listada para transplante hepático.

O procedimento teve início por volta das 2h da manhã, aconteceu sem intercorrências, com término por volta das 7h. A receptora foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundhacre, onde segue aos cuidados da equipe, estável e com fígado já com sinais de funcionamento.

“Esse foi o 9° transplante do semestre, totalizando o 71° desde o início do programa, o governo do Estado vem se empenhando para continuar salvando vidas com a realização dos transplantes”, comenta a coordenadora do transplante hepático Valéria Monteiro.

Para viabilizar o processo de captação e de transplantes, é necessária a integração e envolvimento de uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da Organização de Procura de Órgãos, vinculada à Central Estadual de Transplantes, com a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que viabiliza a distribuição e logística para a chegada do órgão.