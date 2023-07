Governo atualiza calendário de semeadura da soja no Acre; plantio começa em setembro

O Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (Mapa) publicou nesta terça-feira (11) no Diário Oficial da União a portaria 840, que estabelece os calendários de semeadura de soja ao nível nacional, referente a safra 2023/2024.

No Acre, o Mapa estabeleceu que a semeadura deverá ocorrer no período de 21 de setembro de 2023 a 29 de dezembro de 2023.

Segundo o Canal Rural, a China importou 43,548 milhões de toneladas de soja do Brasil até junho de 2023. De acordo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o volume é 24% superior a 35,2 milhões de toneladas em 2022.

O país é o maior comprador da oleaginosa brasileira, respondendo por 69,35% do volume até aqui. Em seguida, vem os seguintes destinos: Espanha: 2,151 milhões de toneladas, 11% abaixo de igual período do ano passado; Tailândia: 1,684 milhão de toneladas, alta de 9% ano a ano. No geral, as exportações brasileiras de soja em grão totalizaram 62,799 milhões de toneladas até junho de 2023. Em igual período do ano passado foram 53,017 milhões de toneladas, aumento de 18,4%.