Gladson Cameli recebe visita institucional do superintendente do Mapa no Acre

Em agenda na manhã desta terça-feira, 11, no Palácio Rio Branco, o governador recebeu a visita institucional de Paulo Trindade, superintendente do Ministério da Agricultura e Agropecuária no Acre (Mapa).

Trindade assumiu a pasta no mês de maio e se reuniu com o governador para discutir o fortalecimento da gestão agropecuária e agrícola no Acre, além da visão do governo federal para essa área.

“Essa visita foi para informar e pedir ajuda do Estado, que tem os dados concretos e pode nos ajudar. Nossas diretrizes para esse ano e o próximo são as recuperações das estradas vicinais, abertura e melhoria de ramais, construção de pontes, sempre pensando no escoamento de produção. O investimento em mecanização também é uma parte importante do trabalho que objetivamos fazer no Acre”, observou o superintendente.

O governador agradeceu a visita, e colocou a máquina pública à disposição para execução desses objetivos, que também interessam ao Estado.

“Com a chegada do verão, vamos trabalhar intensamente para recuperar esses ramais e estradas vicinais. É também um objetivo da nossa gestão recuperar esses ramais para dar melhores condições de tráfego aos produtores”, comentou.