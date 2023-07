Goiás e Atlético-MG empatam sem gols e seguem pressionados no Brasileirão

O Goiás chega ao quarto jogo sem vencer na Série A e segue no Z-4: 17º lugar, com 12 pontos. O jejum do Atlético-MG agora é de sete partidas; o clube é 12º colocado com 21 pontos. Na próxima rodada, o Verdão encara o Cruzeiro no domingo, às 16h, no Independência. No sábado, o Galo pega o Grêmio na Arena, às 21h.