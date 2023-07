Gladson e Mailza prestigiam posse da nova superintendente da Polícia Rodoviária Federal

Tomou posse como superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre a inspetora Liége Lorenzentt Vieira. A solenidade, realizada no auditório do Sebrae, em Rio Branco, contou com a participação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza.

O chefe do Poder Executivo acreano enfatizou a integração entre os órgãos como primordial para fortalecer a segurança pública no enfrentamento à criminalidade.

“Entendo que somente por meio do trabalho conjunto das corporações, com o apoio da Justiça, será possível dar à nossa população uma sensação de paz”, pontuou Cameli.

Esta é a primeira vez que uma mulher assume o posto de comando no estado. Liége ocupa o cargo no lugar do inspetor Getúlio Azevedo. Em seu pronunciamento, a policial falou sobre os desafios à frente da instituição.

“Enquanto servidores públicos, devemos prestar um serviço de qualidade. Vamos propor um modelo de gestão regional baseada na cooperação, na participação, e oportunizar as qualidades individuais dos colegas policiais rodoviários federais. Além disso, nos empenharemos para solucionar problemas de infraestrutura e recursos”, afirmou.

Nascida em Londrina (PR), Liége ingressou na PRF em 2016, na superintendência do Amapá. Atualmente, estava desempenhando suas funções na 3ª Delegacia do Paraná, em Ponta Grossa, e era membro do Grupo de Educação para o Trânsito (Getran).

Antônio Fernando Oliveira, diretor-geral da instituição, assegurou mais investimentos para o Acre. “Vamos melhorar a estrutura física e a presença da PRF no estado”, declarou.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; do procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro; da superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), Melissa Machado; e do comandante-geral do 7° Batalhão de Engenharia de Construção, tenente-coronel Breno Victoriano; entre outras autoridades.