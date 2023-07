Gladson decreta luto oficial de 3 dias em memória a João Donato

O governador Gladson Cameli utilizou suas redes sociais para homenagear o artista acreano, João Donato, que faleceu nesta segunda-feira, 17, aos 88 anos no Rio de Janeiro.

Em nota, Cameli decreta luto oficial de três dias em memória ao pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor, que ficou conhecido nacionalmente por ser um dos grandes nomes da Bolsa Nova e MPB.

“Por seu grande legado para a música e cultura brasileira, o Estado decreta luto oficial de três dias em sua memória”, declarou.

O governador ainda engrandece o talento de Donato, destacando um pouco de seus trabalhos realizados durante todos esses anos e deseja conforto a sua família e amigos.

“Neste momento de profunda dor e sofrimento, rogamos a Deus que possa confortar seus familiares e amigos, na certeza de que eternamente será reverenciado como um acreano ilustre e que muito honrou seu povo”, declara.

O velório do artista será realizado nesta terça-feira, 18, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em horário a confirmar e o corpo será cremado na sequência no Memorial do Carmo.