Gladson Cameli solicitará à companhia aérea Azul o retorno das operações no Acre

Sensível com as dificuldades enfrentadas pela população para chegar ou sair do estado em voos comerciais, o governador Gladson Cameli vai solicitar à companhia Azul Linhas Aéreas que retorne a operar no Acre.

O governante se reunirá com executivos da empresa, em São Paulo (SP), para expor os inconvenientes que os acreanos vivenciam pela baixa oferta de voos, como o alto custo das passagens, além de apresentar demanda crescente por transporte aéreo e o potencial do Acre nas áreas de turismo e negócios.

Apenas duas companhias atuam no estado e prestam serviços somente nos períodos da noite e madrugada. Recentemente, o único voo diurno entre Rio Branco e a capital paulista foi suspenso por tempo indeterminado.

“Queremos que a Azul volte a atender o Acre e estamos nos empenhando para que isso aconteça o quanto antes. Somos um estado distante dos grandes centros e merecemos ser tratados com respeito. Espero trazer novidades em breve”, argumentou Cameli.

Atualmente, o Acre é o único estado do Brasil que não é atendido pela Azul. O governador solicitará a extensão dos voos que chegam a Porto Velho (RO) até Rio Branco. Além de restabelecer a conexão aérea entre as duas cidades, a atuação da empresa possibilitará uma nova alternativa de ligação com outras regiões do país.