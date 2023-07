General russo na Ucrânia diz que foi demitido após acusar ministro da Defesa de traição

Um general russo sênior no comando das forças no sul da Ucrânia ocupada disse que foi repentinamente demitido de seu cargo depois de acusar a liderança do Ministério da Defesa de Moscou de trair suas tropas ao não fornecer apoio suficiente.

O general Ivan Popov era o comandante do 58º Exército de Armas Combinadas, que se envolveu em combates pesados ​​na região de Zaporizhzhia. Ele é um dos oficiais mais graduados que participou da campanha russa na Ucrânia.

Popov disse que levantou questões sobre “a falta de combate de contra-bateria, a ausência de estações de reconhecimento de artilharia e as mortes e ferimentos em massa de nossos irmãos da artilharia inimiga”, em uma nota de voz publicada no Telegram na quarta-feira (12).

A gravação foi postada no aplicativo de mensagens por Andrey Gurulev, membro do Parlamento russo e ex-vice-comandante do Distrito Militar do Sul.

“Também levantei uma série de outros problemas e expressei tudo no mais alto nível com franqueza e extrema severidade”, disse Popov na mensagem de áudio. “Eu não tinha o direito de mentir, portanto, delineei todas as questões problemáticas que existem hoje no exército em termos de trabalho de combate e apoio.”

O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, “assinou a ordem e se livrou de mim”, disse o general também na gravação, ao acusar o alto funcionário do Kremlin de traição.

“Como muitos comandantes de regimentos divisionais disseram hoje, os militares das forças armadas da Ucrânia não conseguiram romper nosso exército pela frente, [mas] nosso comandante sênior nos atingiu pela retaguarda, decapitando o exército de forma traiçoeira e vil no momento mais difícil e momento tenso”, disse Popov.

O 58º Exército de Armas Combinadas está sediado na cidade ocupada de Berdyansk, e fontes ucranianas e russas disseram que sua base lá – no hotel Dune – foi atingida por um ataque de míssil na terça-feira que matou outro general russo.

O proeminente blogueiro militar russo Voyenniy Osvedomitel disse na terça-feira que “como resultado de um ataque de mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow no posto de comando da reserva do 58º Exército perto de Berdyansk, o vice-comandante do Distrito Militar do Sul, tenente-general Oleg Tsokov, foi morto .”

Dirigindo-se às tropas do 58º em sua nota de voz, Popov disse: “Boa noite, meus amados gladiadores, amados parentes, uma família. Tive que organizar meus pensamentos, muitas coisas aconteceram nos últimos dois dias”.

“Estou sempre disponível para você. É uma honra para mim estar com vocês nas mesmas fileiras.”

Popov também disse que faria “tudo ao meu alcance e ainda mais para que fosse mais fácil para você lutar, para que tantos de nossos camaradas quanto possível voltassem vivos”.

Turbulência na liderança militar russa

A demissão de um oficial tão experiente em meio a uma disputa aberta sobre a condução da campanha russa não tem precedentes, segundo analistas.

Em sua avaliação, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede em Washington, nos EUA, citou relatos de que Popov havia notificado o general russo Valery Gerasimov de que elementos do 58º Exército Combinado – que estão tentando impedir os avanços ucranianos no oeste de Zaporizhia – precisavam de rotação depois de lutar em combate por um longo tempo e sofrer baixas significativas.

O 58º tem estado fortemente envolvido na defesa de posições russas na direção de Orikhiv, onde as forças ucranianas têm tentado fazer um avanço.

Comandantes ucranianos afirmam que os russos estão perdendo cerca de duas companhias por dia – mortos ou feridos – ao longo da frente sul. Uma empresa russa normalmente tem de 100 a 200 soldados.

O ISW disse que os relatórios dos protestos de Popov, “se verdadeiros, podem apoiar as avaliações anteriores do ISW de que as forças russas carecem de reservas operacionais que lhes permitam realizar rotações de pessoal defendendo contra as contraofensivas ucranianas e que as linhas defensivas russas podem ser frágeis”.

A demissão de Popov ocorre menos de três semanas após o motim de curta duração do chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que eclodiu após meses de reclamações do líder do grupo mercenário sobre a falta de apoio do Ministério da Defesa russo para suas tropas lutando na Ucrânia .

Outro comandante russo, o general Sergey Surovikin, que não é visto em público desde a fracassada rebelião liderada por Wagner no mês passado, está “descansando”, disse um legislador russo na quarta-feira.

Documentos compartilhados com a CNN em junho indicavam que Surovikin era um membro secreto da companhia militar privada.