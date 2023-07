Gasolina e gás de cozinha ficam mais baratos a partir de hoje

O novo preço da gasolina e do gás de cozinha entra em vigor neste sábado (1º).

Conforme anúncio da Petrobras ontem (30), o preço médio do combustível para veículos praticado pela empresa passa a ser de R$ 2,52 por litro — queda de 5,3%.

A medida representa baixa de R$ 0,14 por litro vendido nas refinarias para as distribuidoras.

Além disso, a Petrobras também vai reduzir em R$ 0,10 por quilo (-3,9%) o preço médio de venda do gás GLP para as distribuidoras.

Com isso, o valor passará de R$ 2,5356 para R$ 2,4356 por quilo, equivalente a R$ 31,66 por botijão de 13 quilos.

A decisão repercutiu mal entre os investidores, que não viam espaço para a Petrobras reduzir os preços diante da referência com o mercado internacional.

Na prática, significa que a estatal está reduzindo a margem de lucro.

Os papéis preferenciais (PETR4) caíram 4,83% no Ibovespa nesta sexta, enquanto os ordinários (PETR3) perderam 5,13%.

Gasolina já estava mais barata que média internacional

Segundo apuração do analista de economia da CNN, Fernando Nakagawa, a Petrobras não tinha espaço para reduzir os valores, levando em conta a referência do mercado internacional e os preços de importação de combustível. A estimativa é da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Segundo cálculo da entidade, os preços da gasolina praticados nos polos de distribuição da Petrobras já estavam 12% abaixo da paridade de importação.

A diferença indica que os preços da estatal estavam, ontem, R$ 0,34 abaixo dessa referência.

Gasolina cai 0,72% ante 1ª quinzena de junho, diz pesquisa

Dados do último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) referente ao período de 16 a 28 de junho apontaram uma redução de 0,72% no preço médio do litro da gasolina, quando comparado a primeira quinzena do mês. O combustível fecha o período sendo comercializado a média de R$ 5,51.

Já o preço do etanol recuou 0,26%, comercializado a R$ 3,91.