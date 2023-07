Ganso se anima com Fernando Diniz na Seleção e sonha com Copa do Mundo

O anúncio de Fernando Diniz como técnico interino da Seleção Brasileira gerou grande expectativa nos jogadores do Fluminense.

Em entrevista ao canal “Denilson Show”, Paulo Henrique Ganso admitiu que espera ser convocado para a equipe nacional e que sonha com a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026, quando o meio-campista terá 36 anos.

“Se ele [Diniz] quiser me chamar, estou aí. Se não me chamar também, vai sair do Fluminense: ‘Olha, pode tirar o Diniz’ (risos). Brincadeira à parte, óbvio, agora com certeza tem uma esperança muito grande. A gente já se conhece muito bem, sabe a forma de jogar, o que tem que fazer dentro de campo, como tem que orientar a equipe dentro de campo… Eu só preciso estar bem fisicamente, é o que eu falo: bem fisicamente e jogando no Fluminense, certamente vou ter uma oportunidade”, afirmou o camisa 10, em entrevista publicada nesta segunda-feira (17).

Aos 33 anos, Ganso voltou a ter papel de destaque no futebol nacional com a camisa do Fluminense. Revelado pelo Santos, o meia tem convocações para a Seleção Brasileira, principalmente entre 2010 e 2012, mas jamais disputou uma Copa do Mundo.

“É mais um desafio daquele que me instigou a melhorar, cuidar mais de mim… Pretensão agora vai ser cada vez me cuidar melhor ainda do que já me cuido para poder, quem sabe, estar numa Copa”, afirmou Ganso, que soma 32 jogos pelo Fluminense no ano, com quatro gols e seis assistências.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) oficializou o nome de Fernando Diniz como técnico da Seleção Brasileira até junho de 2024. O treinador seguirá trabalhando no clube das Laranjeiras, se apresentando à Seleção apenas nas Datas Fifa, que estão previstas para setembro, outubro e novembro de 2023 e março de 2024.