Galvão Bueno critica Fernando Diniz como interino da Seleção: “Um erro da CBF”

Narrador de 13 Copas do Mundo, Galvão Bueno voltou a criticar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite desta terça-feira (4), após o anúncio de Fernando Diniz como técnico interino da Seleção Brasileira.

Para Galvão, há divergências nos estilos de Diniz e de Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, que vai assumir a Seleção a partir da Copa América do ano que vem.

O treinador do Fluminense, que vai acumular as duas funções, esteve na sede da CBF para assinar contrato e fazer sua primeira declaração como interino. O acordo será válido até junho de 2024.

Uma coletiva de imprensa para apresentar Diniz como técnico da Seleção está marcada para esta quarta-feira (5), na sede da CBF, às 15h.

Galvão já tinha detonado escolha por Ancelotti

No mês passado, Galvão Bueno expôs em seu canal no Youtube sua indignação com a postura da CBF em relação ao novo técnico da Seleção Brasileira. A entidade estaria disposta a esperar o término do contrato de Carlo Ancelotti com o Real Madrid, em junho de 2024, para que o italiano assumisse o posto de comandante da Canarinho.

“Me desculpe, isso é um absurdo sem tamanho. É uma coisa que não pode acontecer. A história do futebol brasileiro está muito acima disso”, afirmou.