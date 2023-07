Fundhacre vai fazer levantamento para entrega de próteses no Vale do Juruá

Em entrevista à Rádio e TV Juruá FM, o governador Gladson Cameli anunciou nesta sexta-feira, 7, que o Estado, por meio da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), promovendo dignidade e humanização nos atendimentos em saúde, fará investimentos para favorecer pacientes que precisam de próteses e órteses na região do Vale do Juruá.

Com previsão de início para a próxima semana, técnicos da oficina ortopédica da Fundhacre, junto ao Movimento de Reintegração do Hanseniano (Morhan), vão fazer o levantamento de pessoas que necessitam do serviço naquela regional.

O governador Gladson Cameli frisou a importância de dar seguimento a essa pauta: “O secretário de Saúde e o presidente da Fundhacre estão trabalhando juntos; esse atendimento em breve vai ser entregue à população”.

Para o presidente da Funchacre, João Paulo Silva, o levantamento contemplará “visitas domiciliares a quem não consegue se locomover. Será uma entrega grande, que vai beneficiar várias pessoas, e vamos também ofertar cadeiras de rodas”.