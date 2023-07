Fundhacre produz e entrega próteses e órteses aos internos da Casa Souza Araújo

A Casa de Acolhida Souza Araújo, que atende ex-hansenianos em Rio Branco, recebeu na manhã desta terça-feira, 5, diversas próteses e órteses para dar dignidade e melhores condições de vida aos internos.

“Estamos fortalecendo e reformulando o trabalho desempenhado pela nossa oficina ortopédica, tanto na capital quanto no Juruá, e hoje contemplamos 28 internos com a entrega de próteses e órteses, cadeiras de banho, kits de higiene pessoal e atendimentos de saúde”, disse o presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva.

O gestor explica que essa é uma preocupação da atual gestão, em humanizar e dar melhores condições de vida a essa clientela.

Iolanda Pereira será contemplada com uma prótese para a perna, e contou a emoção de finalmente poder receber esse novo membro. “Eu estava há algum tempo esperando essa peça, e pra mim é uma felicidade, vai mudar a minha vida”, declarou.

A oficina ortopédica da Fundhacre produziu cada uma das próteses entregues, sob medida, mostrando o trabalho de excelência desse setor.

“Nós queremos, sobretudo, dar dignidade a essas pessoas. É um resgate da autoestima dessas pessoas, uma nova chance para caminhar e fazer tarefas do dia a dia da forma mais natural possível”, frisou a gerente da oficina, Wanderlea Barbosa.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, representou o Estado na entrega e frisou o compromisso da gestão do governador Gladson Cameli.

“O Estado tem, por determinação do nosso governador, o objetivo de ter esse olhar mais sensível e humanizado com as pessoas. O cuidado, desde o atendimento médico até a entrega de equipamentos, vai melhorar a condição de vida dos internos. Ainda temos muito a fazer”, observou.

A deputada estadual Maria Antônia participou da solenidade e destacou a importância de dar visibilidade a essa população, por vezes invisibilizada, e garantiu que vai buscar recursos para continuar os investimentos nessa instituição.