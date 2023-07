“Frio de até 15°C deve durar até domingo”, diz pesquisador meteorológico Davi Friale

Fotos e vídeo: JARDY LOPES

A onda de frio polar que chegou ao Acre nesta sexta-feira, 14, deve durar até o próximo domingo, 16, segundo o pesquisador meteorológico David Friale. Com dias secos e as noites mais geladas, as temperaturas mínimas podem chegar até 15°C.

“Estamos agora com a temperatura de 22°C e o frio está só chegando. Não vai ser intenso como o que ocorreu no mês passado, em que tivemos 9°C registrado em Rio Branco, mas ao amanhecer de sábado e domingo teremos os termômetros marcando entre 15°C e 16°C”, afirmou.

Ainda segundo ele, a partir do começo da próxima semana as características meteorológicas retornam ao comum do Estado. “O sol já volta a predominar, deixando os dias muitos secos e quentes como sempre estamos anunciando diariamente”, destacou.

Veja o vídeo: